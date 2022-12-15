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"Пожары складов и хранилищ по всей стране - похоже на диверсионную атаку"
15.12.2022 20:40 Аркадий Бочаровский

"Пожары складов и хранилищ по всей стране - похоже на диверсионную атаку"

Корреспондент Russia Today  Александр Сладков выразил уверенность в том, что серия крупных пожаров в разных городах РФ не является случайностью.

Сладков сообщает: “ПОЖАРЫ СКЛАДОВ И ХРАНИЛИЩ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. ВЕСЬМА ПОХОЖЕ НА ДИВЕРСИОННУЮ МАСКИТНУЮ АТАКУ. 

Собственно, трагедии нет. Есть вызов, на который мы способны ответить. При содействии народа. Если люди готовы вскладчину оказывать гуманитарную помощь воюющим частям, глобально, дружно, повсеместно, то, я уверен, народ откликнется на призыв органов правопорядка и спецслужб поучаствовать в умилении бдительности и повышения уровня безопасности объектов и жилых зон. Формы и методы участия многогранны, описывать их не стоит. Но думать и действовать стоит. ”.

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