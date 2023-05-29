



"Поворотный момент истории". Эрдоган победил на выборах



Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявлен победителем на президентских выборах в Турции.



Он победил своего светского соперника Кемаля Кылычдароглу, которому не хватило совсем немного до полной победы в первом туре голосования 14 мая.



Эрдоган получил 52,16% голосов, Кылычдароглу - 47,84.



Последствия этого исторического голосования будут ощущаться в Турции и во всем мире.



Выборы - "поворотный момент в истории", говорит Эрдоган. В понедельник исполняется 570 лет со дня захвата турками империей Константинополя, переименованного османами в Стамбул.



Говоря об этом событии, Эрдоган сказал: "Это был поворотный момент в истории, закрывший одно столетие и открывший новое".



"Я надеюсь, что эти выборы станут таким поворотным моментом в истории".



Свою победную речь он заканчиил чтением поэмы.



Новоизбранный президент Турции заявил, что его победа - это победа для страны, и призвал своих сторонников "объединиться и собраться вместе".



Выступая в своем дворце в Анкаре, он сказал собравшимся: "Вы снова вручили нам это бремя, и мы вместе построим турецкий век".



"На одних из самых важных выборов в истории Турции наш народ выбрал век Турции".



В этом году Турция будет отмечать 100-летие со дня основания современной Турецкой Республики.



"Победили не только мы, победила Турция", - добавил он.



Более 85% турецких избирателей пришли голосовать в воскресенье, что выше, чем в среднем во многих европейских странах.



Было подано около 52 000 000 голосов, в результате чего явка составила 85,71%.



На президентских выборах во Франции в 2022 году проголосовало 74% избирателей. Между тем, на всеобщих выборах в Великобритании в 2019 году проголосовали 67% избирателей, имеющих право голоса.