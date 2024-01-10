



Постпред Южной Кореи: КНДР использует Украину как полигон для испытаний ракет

Северная Корея использует Украину в качестве испытательного полигона для своих ракет, которые продала России.



По данным Sky News, такое заявление сделал постпред Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук.



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По его словам, КНДР передала РФ баллистические ракеты малой дальности, способные нести ядерный заряд. Они уже были запущены по Украине в декабре и январе во время массированных ударов.



"Экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину в качестве испытательного полигона для своих ракет, которые способны нести ядерный заряд. Это бесцеремонное пренебрежение территориальной целостностью Украины", - отметил Кук.