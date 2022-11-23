



После намеков о вине Бен-Гвира в терактах Адас Штайф отстранена от эфира

Утром 23 ноября корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Адас Штайф намекнула, что в двойном теракте в Иерусалиме виноват депутат Кнессета Итамар Бен Гвир: "Невозможно отделить этот инцидент от коалиционных переговоров и желания назначить определенного человека на должность управляющего определенным министерством."



Позже Штайф опубликовала в Твиттере сообщение о намерении Бен-Гвира подняться на Храмовую гору, если и когда он будет назначен на должность министра внутренней безопасности.



После этого Штайф опубликовала еще один твит в Twitter, в котором написала, что "я отстранена от эфира нападения до дальнейшего уведомления. Все мои нацисты, устраивайте вечеринку - и не забудьте пригласить и меня".



Штайф прямо обвинила в произошедшем обозревателя 12-го канала Амита Сегаля, который опубликовал ее высказывания о Бен-Гвире в Телеграм, после чего они стремительно распространились по сети.

