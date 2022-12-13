



После 24 февраля более 60 000 человек совершили алию, треть уже уехали

Репатрианты, спасающиеся от войны в Украине, с трудом приживаются в Израиле



Новое исследование показывает, что подавляющее большинство репатриантов из России и Украины хотят остаться в Израиле, но язык и трудоустройство являются основными препятствиями на их пути.



Более 60 000 человек совершили алию с момента начала российского вторжения в Украину в феврале, но около трети уже покинули Израиль, в связи с чем возникает вопрос - что помешало им обосноваться на Святой земле?



Исследование, проведенное Бар-Иланским университетом и "Лобби одного миллиона" - некоммерческой организацией, защищающей интересы 1,2 миллиона русскоязычных жителей Израиля, - показало, что более половины тех, кто бежал от конфликта и решил поселиться в Израиле, еще не начали изучать иврит в ульпане через несколько месяцев после приезда, и что только каждый десятый нашел работу по специальности.



Хотя 93% респондентов заявили, что рассматривают Израиль как свой новый дом, 44,8% из них сказали, что это будет зависеть от того, как они интегрируются, и примерно столько же заявили, что не могут позволить себе здесь жилье.



В исследовании отмечается, что основным препятствием для интеграции в израильское общество для большинства репатриантов, как и в предшествующих волнах алии, является язык, поскольку страна испытывает острую нехватку ульпан-классов и учителей.



По состоянию на ноябрь 2022 года, только 28% респондентов начали или закончили первый этап изучения языка в ульпанеа, еще 25% ожидают вакансии, а 12% заявили, что не хотят ждать.



На самом деле, только 6% респондентов сказали, что не заинтересованы в изучении иврита, потому что планируют в ближайшее время покинуть страну. Остальные назвали другие проблемы, такие как трудоустройство и жилье .



Хотя только в ноябре открылось 70 новых классов в ульпанах, это далеко не всегда удовлетворяет быстро растущий спрос, так как 7 000 студентов все еще ждут возможности начать изучение языка.



Другой серьезной проблемой является то, что многие израильские работодатели не признают дипломы, полученные в России или Украине, что создает еще один барьер для трудоустройства.



В то время как 80% иммигрантов прибывают в Израиль с профессиями, пользующимися высоким спросом на рынке труда, такими как специалисты в области высоких технологий, экономисты, врачи и другие, менее 10% респондентов говорят, что нашли работу по своей специальности.



Хотя иммигранты получают от 20 000 до 30 000 шекелей на семью, чтобы обеспечить им "мягкую посадку", к тому времени, когда средства заканчиваются, они все еще не могут говорить даже на базовом иврите.



Это создает ситуацию, когда иммигранты, привыкшие к финансовой стабильности, оказываются в затруднительном положении с деньгами.



Согласно исследованию, 40% иммигрантов считают сумму, которую они получили по прибытии, недостаточной, а 43% говорят, что с трудом могут позволить себе жилье.



Однако 79,4% респондентов заявили, что, по их мнению, Израиль успешно интегрирует вновь прибывших.



Основатель и генеральный директор One Million Lobby Алекс Риф говорит, что результаты исследования вызывают глубокую озабоченность.



"Израиль может потерять десятки тысяч обученных людей на рабочих местах, где они больше всего нужны", - говорит она.

Они приезжают сюда с определенной финансовой стабильностью, а мы отнимаем ее у них". Новое правительство должно подготовить национальный чрезвычайный план по приему всех новоприбывших".