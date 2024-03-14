Польские протесты фермеров “качают” фермы ботов РФ
Посол Польши в Украине Ярослав Гузи в интервью Deutsche Welle сообщил о том, что за так называемыми протестами фермеров в Польше стоят фермы кремлеботов, и их очень много.
"Россия по протесту фермеров ведет огромную кампанию в соцсетях. Работают все российские боты, работает вся агентура влияния. Это важно осознавать", - посол Польши в Украине.
"Росія щодо протесту фермерів веде величезну кампанію у соцмережах. Працюють всі російські боти, працює вся агентура впливу. Це важливо усвідомлювати", - посол Польщі в Україні. pic.twitter.com/epZ3YpkPGl— DW українською (@dw_ukrainian) March 14, 2024