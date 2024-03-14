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Польские протесты фермеров “качают” фермы ботов РФ
14.03.2024 21:30 MIGnews.com

Польские протесты фермеров “качают” фермы ботов РФ

Посол Польши в Украине Ярослав Гузи в интервью Deutsche Welle сообщил о том, что за так называемыми протестами фермеров в Польше стоят фермы кремлеботов, и их очень много.

"Россия по протесту фермеров ведет огромную кампанию в соцсетях. Работают все российские боты, работает вся агентура влияния. Это важно осознавать", - посол Польши в Украине.


 

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