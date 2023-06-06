



Польская делегация посетила Израиль

Во вторник, 6 июня, польская правительственная делегация посетила Израиль.



Об этом сообщает "Кан".



Польская делегация встретилась с высокопоставленными израильскими лицами в попытке наладить отношения между двумя странами.



Встречи были сосредоточены на прекращении российской агрессии против Украины, а также на двустороннем сотрудничестве в сферах экономики, культуры и образования.



Уточняется, что замминистра иностранных дел Павел Яблонски встретился с советником по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби и гендиректором МИД Роненом Леви.



Согласно отчету, ожидалось, что поляки попросят Израиль поддержать страну на международной арене так же, как Варшава защищает Иерусалим от попыток ЕС ограничить способность государства защищать себя.