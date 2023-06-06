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польша израиль
06.06.2023 17:06 Алина Груднева

Польская делегация посетила Израиль

Во вторник, 6 июня, польская правительственная делегация посетила Израиль.

Об этом сообщает "Кан".

Польская делегация встретилась с высокопоставленными израильскими лицами в попытке наладить отношения между двумя странами.

Встречи были сосредоточены на прекращении российской агрессии против Украины, а также на двустороннем сотрудничестве в сферах экономики, культуры и образования.

Уточняется, что замминистра иностранных дел Павел Яблонски встретился с советником по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби и гендиректором МИД Роненом Леви.

Согласно отчету, ожидалось, что поляки попросят Израиль поддержать страну на международной арене так же, как Варшава защищает Иерусалим от попыток ЕС ограничить способность государства защищать себя.

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