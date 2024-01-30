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Польша завершает "холодную войну" с Германией
30.01.2024 14:48 Mignews

Польша завершает "холодную войну" с Германией

Новое правительство Польши сделало шаг к завершению напряженных отношений с Германией и европейскими институтами, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский. 

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В своем выступлении в Сейме он подчеркнул, что считает демократическую Германию союзником Польши, и выразил намерение завершить "холодную войну", которую предыдущая администрация вела с Германией и европейскими партнерами. Он заметил, что в отношениях между странами есть проблемы как из прошлого, так и будущего, и обо всем этом речь пойдет на переговорах в Берлине, куда Сикорский прибыл 30 января.

Глава польской дипломатии также подчеркнул стратегическую поддержку Украины, но отметил наличие разногласий во взглядах, которые необходимо решать. Он намекнул, что это касается отношений Польши как с Германией, так и с Украиной.

"Стратегически мы поддерживаем Украину, но это не значит, что у нас нет разногласий во взглядах", – констатировал Сикорский.

Напомним, ранее Польша также присоединилась к гарантиям G7 для Украины.

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