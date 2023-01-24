



Польша запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard Украине

Польша отправила Германии официальный запрос о разрешении передать танки Leopard 2 Украине. Об этом сообщает министра обороны Польши Мариуш Блащак.



"Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - написал Блащак.







Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.



Отметим, что несколько европейских стран, включая Польшу, готовы предоставить Украине танки немецкого производства. Однако для этого необходимо разрешение Германии.