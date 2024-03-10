



Польша: в Украине уже есть военные стран НАТО

Определенные страны-члены НАТО уже отправили своих военных в Украину.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



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Глава польского внешнеполитического ведомства не стал уточнять, о каких именно странах Североатлантического Альянса идет речь.



Комментарий относительно отправки военных он сделал на заседании парламента по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО.