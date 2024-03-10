Новости » Политика
Польша: в Украине уже есть военные стран НАТО
10.03.2024 11:17 Алина Груднева

Польша: в Украине уже есть военные стран НАТО

Определенные страны-члены НАТО уже отправили своих военных в Украину.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Глава польского внешнеполитического ведомства не стал уточнять, о каких именно странах Североатлантического Альянса идет речь.

Комментарий относительно отправки военных он сделал на заседании парламента по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы