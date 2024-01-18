



Польша расследует использование шпионских программ предыдущим правительством

Парламент Польши в среду, 17 января заявил, что создаст комитет по расследованию предполагаемого использования израильского шпионского программного обеспечения Pegasus предыдущим правительством, а также полицией и секретными службами.



Правительство партии "Право и справедливость" (PiS), правившее с 2015 по 2023 год, подозревается в шпионаже за оппозиционными политиками, критически настроенными по отношению к его администрации.



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Политическая напряженность в Польше растет с тех пор, как новое проевропейское правительство, возглавляемое бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском, пришло к власти после победы на выборах в декабре.



Citizen Lab, базирующаяся в Канаде группа мониторинга кибербезопасности, утверждает, что Pegasus использовался против нескольких человек в Польше.



По их словам, одной из заметных целей был Кшиштоф Брейза, который в настоящее время является членом Европейского парламента, но ранее координировал избирательную кампанию оппозиционной партии "Гражданская платформа" во время выборов в законодательные органы 2019 года.



После установки в мобильный телефон Pegasus может предоставить доступ к сообщениям и данным пользователя, а также позволяет активировать устройство на расстоянии для записи звука и изображений.



Лидер PiS Ярослав Качиньский в 2022 году признал, что его страна купила шпионское ПО, но отрицал, что оно использовалось против оппозиционных политиков.



Парламентский комитет по расследованию будет изучать цели и законность использования Pegasus, а также попытается установить, как оно и другие подобные системы были приобретены Польшей.

