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Польша начнет получать замороженные в ЕС миллиарды евро
29.02.2024 14:15 MIGnews.com

Польша начнет получать замороженные в ЕС миллиарды евро

В четверг, 29 февраля Комиссия Европейского Союза объявила о том, что начнет выделять Польше миллиарды евро, которые были заморожены из-за политики предыдущего правительства, которая, по мнению блока, была равносильна повсеместному отступлению от фундаментальных демократических принципов.

Этот шаг ожидался после того, как на прошлой неделе председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "хорошие новости", чтобы вознаградить польского премьер-министра Дональда Туска за его усилия по отмене ряда мер, введенных предыдущим консервативным правительством, которые противоречили судебным основам ЕС.

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Принятое в четверг решение закрепило коренное изменение в отношениях после того, как обе стороны открыто конфликтовали после прихода к власти в 2015 году крайне националистической партии "Право и справедливость" и проведения реформ, которые, по мнению критиков, поставили судебную систему Польши под политический контроль.
 

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