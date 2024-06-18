



Politico: Лидеры ЕС никак не поделят ключевые должности

Следующий срок на посту главы Евросовета для Урсулы фон дер Ляйен все еще под вопросом. Издание Politico пишет, Лидеры ЕС, проведя выборы в Европарламент, пока не смогли поддержать ее переизбрание на следующий срок на посту президента Еврокомиссии, несмотря на заверения Эммануэля Макрона и Олафа Шольца в последние дни о том, что они близки к соглашению.



Источник Politico сообщил, что хотя переговорщики согласовали три имени, лидеры продолжат обсуждения позже, предположительно на своей следующей встрече 27-28 июня.



