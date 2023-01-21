



Полиция и демонстранты готовятся к масштабной акции протеста

Полиция и антиправительственные демонстранты готовятся к масштабной акции протеста, которая состоится сегодня вечером в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других городах.



По данным 12-го канала, ожидается, что в Тель-Авиве на протесты выйдут около 100 000 человек.



Полиция утвердила планы по размещению 1000 полицейских в городе. Доступ к ключевым дорогам начнут блокировать, начиная с полудня.



Акция протеста, организованная "Движением за качественное власти", должна стартовать в 19:00 на площади Габима. Параллельно пройдут дополнительные акции протеста, организованные другими группами. В частности, состоится марш демонстрантов по улице Каплан к правительственному комплексу.



По словам организаторов, такое разделение позволит большему количеству людей посетить мероприятие. Съезды с шоссе Аялон в Тель-Авиве в северном и южном направлении также будут закрыты для движения транспорта.



"Движение за качественное власти" объявило, что будет протестовать под лозунгом "Свобода. Равенство. Качество правительства" против правовой реформы, которую планирует продвигать новое правительство.



"Эта революция разрушит израильскую демократию. Мы продолжим выступать против этих злонамеренных и опасных планов", — сказано в заявлении.



Полиция считает, что в Тель-Авиве в этот раз соберется больше людей, чем на демонстрации в прошлую субботу, когда, несмотря на дождь, вышли около 80 000 человек. Правоохранители опасаются столкновений, которые могут вспыхнуть между антиправительственными и правыми демонстрантами, которых также призвали в соцсетях выйти на митинг сегодня.