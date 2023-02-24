



Полеты, Газа и не только: Нетаниягу подвел итоги недели





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал утверждение государственного бюджета.





"Мы завершаем еще одну неделю важной деятельности на благо всех граждан Израиля и для укрепления нашей любимой страны. Рад сообщить, что мы утвердили на заседании правительства государственный бюджет. Бюджет, которые выведет Израиль вперед во всех сферах деятельности", - сказал он.



По словам Нетаниягу, многолетний план для системы безопасности и ЦАХАЛа гарантирует дальнейшее укрепление и оснащение армии в противостоянии с Ираном и другими врагами.



"Мы также выделяем беспрецедентное финансирование ради личной безопасности граждан Израиля, включая добавление тысяч сотрудников полиции Израиля, создание Национальной гвардии и добавление технологических средств и полицейских участков", - добавил он.



Нетаниягу подчеркнул, что совершается беспрецедентная революция в сфере транспортного сообщения, которая объеденит Государство Израиль от Кирьят-Шмоны до Эйлата системой высокоскоростных поездов, которая отменит понятие "периферия" в Израиле.



"Мы также предпринимаем шаги по увеличению предложения на рынке жилья, развитию конкуренции и уменьшению централизации экономики, сокращению бюрократии и избыточной регуляции, а также продвижению дигитации в государственных учреждениях", - добавил он.



По словам Нетаниягу, у его правительства есть намерение провести "большие перемены" в области образования, в том числе обязательства начать реализовывать программу бесплатного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет.



"Уже начат первый этап программы бесплатного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет — бесплатное образование для детей в возрасте от 2 до 3 лет. Это очень важная новость. Мы обещали, мы исполняем. Мы также будем поддерживать программу "Ми-Мадим ле-Лимудим", солдаты ЦАХАЛа защищают нас, а мы будем защищать их и их будущее. Кроме того - мы заботимся о безопасности", - добавил он.



По словам Нетаниягу, на этой неделе нанесен удар по Газе после того, как в Шхеме свели счеты с террористами, ответственными за убийство бойца Идо Баруха.



"Эти террористы планировали теракт против на нас в ближайшие дни. Они были ликвидированы бойцами ЦАХАЛа, Шабака и спецназа полиции. Мы всегда говорим, что сведем счеты с теми, кто поднимает руку на израильских граждан и солдат ЦАХАЛа, - и это то, что мы сделали и на этот раз. Я хотел бы похвалить ШАБАК и Аман за точные разведданные, и бойцов, которые под огнем действовали храбро и хладнокровно. Мы будем и впредь активно действовать на всех рубежах, ближних и дальних, чтобы предотвратить попытки наших врагов причинить нам вред. Мы также расширяем круг мирных соглашений", - подчеркнул он.



Нетаниягу также отметил тот факт, что на этой неделе были разрешены полеты израильских самолетов над Оманом, что является важным достижением. По его словам, Израиль, по сути, становится центральным транзитным пунктом между Азией и Европой.



"Мы работали над открытием воздушного пространства сначала над Саудовской Аравией, а теперь можем летать прямым путем в Индию и другие страны Азии, а потом и в Австралию. Израиль открывается Востоку в беспрецедентных масштабах. Наконец, мы поддерживаем и укрепляем важные связи с США. На этой неделе в Иерусалиме я провел встречи с делегацией сенаторов республиканцев во главе с лидером меньшинства в Сенате США сенатором Митчем Макконнеллом. Мы также обсудили региональные события с особым вниманием к иранской угрозе и их прокси на Ближнем Востоке. Достигнутые нами Авраамические соглашения, внесли большой вклад в региональную стабильность, и мы изучаем варианты их расширения. Я благодарю всех вас за огромную поддержку, которая помогает правительству под моим руководством продолжать работать на общее благо», - резюмировал он.", - резюмировал он.

