



Пока воюют в Украине: Кремль запретил принимать закон против домашнего насилия

Кремль ввел “официальное вето” на принятие закона против домашнего насилия. Подобные инициативы будут пресекаться как минимум до окончания войны против Украины. Об этом изданию “Верстка” рассказал источник, близкий к администрации президента. Также собеседник издания сказал, что закон, который вводит ответственность за домашнее насилие, якобі будет “расшатывать основы традиционной семьи”.



Источник, близкий к российскому парламенту, добавил, что в Госдуме депутатам “недвусмысленно дали понять”, что такой закон не примут. Однако парламентариям разрешили его комментировать, потому что эта тема “относительно безопасная и популистская”. При этом, по словам источника, “педалировать тему с вернувшимися СВОшниками, которые избивают своих жен”, нельзя.

