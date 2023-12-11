



Пойдет ли Путин на мирные переговоры: Кучма озвучил прогноз

Бывший президент Украины Леонид Кучма не считает реалистичным сценарий, при котором президент РФ Владимир Путин пойдет на мирные переговоры.



Такой прогноз он озвучил в интервью гащете The Guardian.



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"Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это русскому народу", - отметил он.



Кучма обвинил также страны Запада в слабой реакции во время вторжения РФ в Украину. В связи с этим он призвал США не отказываться от военной помощи Киеву, чтобы не потерять лицо перед миром.