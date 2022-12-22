



Пограничники "передали" сообщение Рогозину за незаконное нахождение в Украине

Гражданину РФ Дмитрию Рогозину, который незаконно пересек границу Украины и находился в Донецкой области, пограничники не смогли лично вручить протокол о нарушении, но ему "передали" сообщение неравнодушные товарищи во время празднования дня рождения в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



“На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин РФ Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области. Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи”, - говорится в сообщении.



В Госпогранслужбе в очередной раз призвали россиян не нарушать украинское законодательство и подчеркнули, что ответственность обязательно наступит.



Напомним, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в Донецке якобы после обстрела со стороны Украины. По информации соцсетей, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра, когда находился в ресторане "Шеш-беш" в Донецке, где отмечал день рождения.