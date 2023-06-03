



У Зеленского считают: Индонезия предложила Украине "встать на колени" перед РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко раскритиковал так называемый "мирный план" для Украины, который предложила Индонезия.



Подоляк убежден, что индонезийский "мирный план" позволит России провести на оккупированной территории фейковый референдум "под дулами автоматов", а также дать право оккупантам "безнаказанно убивать".



"Очередное предложение "мирного урегулирования". На этот раз… из Индонезии. И опять этот "удивительный план", как и другие подобные планы, периодически артикулирующие разными "друзьями страны Ленина/Достоевского», по виду является близнецом российского предложения… о капитуляции", - заявил советник главы ОП.



Подоляк утверждает, что Украине предлагают прекратить огонь и сложить оружие, а также отвести свои войска от фронтовой линии.



"Украина должна немедленно прекратить сопротивление, прекратить огонь по "дружественным российским оккупантам", отойти в сторону на 15 км и стыдливо ждать, пока Россия вместе с "миротворцами" не проведет фейковый референдум 2.0, чтобы под дулами автоматов на оккупированной территории право безнаказанно убивать… И? Мы должны это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "встать на колени"?", - возмутился советник ОПУ в своем Twitter.



Он назвал реалистичным только одно предложение. "Чтобы война реально закончилась, а мир вернулся к порядку, международному праву, справедливости, необходимо, чтобы Россия ушла с суверенной территории Украины. Немедленно. После этого – переговоры по буферной зоне, ракетам, репарациям и тому подобное. И никакого мифического "урегулирования", под которым понимают капитуляцию, не нужно…", - подытожил Михаил Подоляк.



Чергова пропозиція «мирного врегулювання». Цього разу… з Індонезії. І знову цей «дивовижний план», як і інші подібні плани, що періодично артикулюються різними «друзями країни Леніна/Достоєвського», на вигляд є близнюком російської пропозиції… про капітуляцію. #Україна має… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 3, 2023

Как сообщал

Mignews

, министр иностранных дел Индонезии Прабово Субианто на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре представил "мирный план" для Украины.