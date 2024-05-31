Новости » Политика
Под санкции ЕС попал министр обороны Ирана
31.05.2024 18:10 Алина Груднева

Под санкции ЕС попал министр обороны Ирана

Евросоюз следом за США расширил санкции против Ирана из-за помощи в войне РФ против Украины.

Под ограничения попали шесть физических и три юридических лица. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Под санкциями оказались министр обороны Ирана, командующий сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и руководитель Организации иранской авиационной промышленности.

Подсанкционным лицам заморозят активы. Также им будет запрещен въезд на территорию ЕС. Европейским компаниям запретят оказывать им помощь.

Ранее США ввели санкции против человека, связанного с авиационной промышленностью Ирана, и четырех организаций.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы