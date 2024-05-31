



Под санкции ЕС попал министр обороны Ирана

Евросоюз следом за США расширил санкции против Ирана из-за помощи в войне РФ против Украины.



Под ограничения попали шесть физических и три юридических лица.



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Под санкциями оказались министр обороны Ирана, командующий сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и руководитель Организации иранской авиационной промышленности.



Подсанкционным лицам заморозят активы. Также им будет запрещен въезд на территорию ЕС. Европейским компаниям запретят оказывать им помощь.



Ранее США ввели санкции против человека, связанного с авиационной промышленностью Ирана, и четырех организаций.