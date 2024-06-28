



Орбан: В ЕС - коалиция партий лжи и обмана

Главы государств и правительств Европейского Союза избрали своих высших должностных лиц на следующие пять лет в Брюсселе: Урсула фон дер Ляйен получила второй срок в качестве президента комиссии ЕС, испанский социал-демократ Антониу Коста был избран президентом Европейского совета, а Премьер-министр Эстонии Кая Каллас теперь станет главным дипломатом Европы.



Об этом сообщил покидающий свой пост президент Совета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети.



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Основными противниками Урсулы фон дер Ляйен на второй срок были премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На голосовании в четверг, которое закончилось необходимым квалифицированным большинством голосов для всех троих, Мелони воздержалась при голосовании по фон дер Ляйен и проголосовала против Калласа.



Орбан голосовал против фон дер Ляйен и воздержался при голосовании по Каллас.



Орбан сообщил СМИ в Брюсселе, что Европейская народная партия (ЕНП), социалисты и либералы сформировали коалицию для назначения следующих руководителей институтов Европейского Союза, которую он называет "коалицией партий лжи и обмана".



"Соглашение было достигнуто на партийной основе, а не по программам, не по прошлым результатам, не по планам на будущее. Это была явная договоренность о разделе власти", — подчеркнул он.



Соглашение между ЕНП, социалистами и либералами "следует считать позором", сказал он.



По словам венгерского лидера, ЕНП захватила часть голосов правых, а затем передала ее левым, обманув тем самым европейских избирателей. Он отметил, что это было предательством европейского электората, большая часть которого проголосовала за правых и хотела видеть правое европейское руководство.



"У нас нет причин поддерживать это злоупотребление властью", — сказал он.

