Новости » Политика
Пионтковский: в РФ была совершена попытка переворота
28.08.2022 10:38 Алина Груднева

Пионтковский: в РФ была совершена попытка переворота

На прошлой неделе в России была совершена попытка переворота.

 
Об этом в эфире украинского телеканала ТСН сказал российский оппозиционер Андрей Пионтковский.
 
"На прошлой неделе в России была попытка внутреннего переворота, это мало кто заметил. Неформальная ультрафашистская партия, а именно Александр Дугин, является ее вдохновителем. И разоблачающий Путина Гиркин, а в последних эфирах даже требовал повесить Путина. Была фактически попытка переворота", — сказал Пионтковский. 
 
По словам публициста, военная агрессия против государства, которое владеет ядерным оружием, является "слишком опасной авантюрой".
 
"Думаю, даже самые горячие головы среди западных лидеров это понимают", — отметил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы