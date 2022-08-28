



Пионтковский: в РФ была совершена попытка переворота

На прошлой неделе в России была совершена попытка переворота.

Об этом в эфире украинского телеканала ТСН сказал российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

"На прошлой неделе в России была попытка внутреннего переворота, это мало кто заметил. Неформальная ультрафашистская партия, а именно Александр Дугин, является ее вдохновителем. И разоблачающий Путина Гиркин, а в последних эфирах даже требовал повесить Путина. Была фактически попытка переворота", — сказал Пионтковский.

По словам публициста, военная агрессия против государства, которое владеет ядерным оружием, является "слишком опасной авантюрой".

"Думаю, даже самые горячие головы среди западных лидеров это понимают", — отметил он.