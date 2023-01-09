



Песков: заявления Киева про "корейский сценарий" - ложь

Кремль не ведет переговоры о перемирии с Украиной по "корейскому варианту".



Такое заявление в понедельник, 9 января, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Сообщения украинских властей о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак пытается через отставных европейских политиков передать Западу предложения Кремля о перемирии в Украине по аналогии с "корейским вариантом" 38-й параллели, не соответствуют действительности", - сказал он.



По словам Пескова, о таком варианте в Москве "никто не говорит", потому утверждения в обратном являются "несправедливыми".



"Это - очередная утка. Если я правильно понимаю, у них, действительно были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией", - отметил Песков.