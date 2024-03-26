



Песков заявил, что Зеленский "своеобразный еврей"

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал президента Украины Владимира Зеленского "своеобразным евреем". Об этом он сказал на брифинге во вторник, 26 марта, отвечая на вопрос о гипотетической связи террористов, совершивших теракт в подмосковном Crocus City Hall, с руководством Украины.



В частности, журналисты спросили у него, допускают ли в Кремле связь исламистов с Киевом, "с учетом того, что там во главе стоит еврей".



"Еврей своеобразный там стоит, еврей, во многом проявляющий симпатии и тяготение к националистическому духу, которым проникнуто руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты и опираясь на заявления", - сказал Песков.



Он отметил, что официальные власти до окончания следствия не могут себе позволить делать заявления по поводу связи теракта в Crocus City Hall с руководством Украины, но посоветовал журналистам перечитать заявления Владимира Путина по этому поводу за последние два дня.



Между тем секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что за терактом в Crocus City Hall стоит Украина.



"Конечно, Украина", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, ИГИЛ или Украина стоят за этим нападением.