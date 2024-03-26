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Песков заявил, что Зеленский "своеобразный еврей"
26.03.2024 13:28 Раиса Вовк

Песков заявил, что Зеленский "своеобразный еврей"

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал президента Украины Владимира Зеленского "своеобразным евреем". Об этом он сказал на брифинге во вторник, 26 марта, отвечая на вопрос о гипотетической связи террористов, совершивших теракт в подмосковном Crocus City Hall, с руководством Украины.
 
В частности, журналисты спросили у него, допускают ли в Кремле связь исламистов с Киевом, "с учетом того, что там во главе стоит еврей".
 
"Еврей своеобразный там стоит, еврей, во многом проявляющий симпатии и тяготение к националистическому духу, которым проникнуто руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты и опираясь на заявления", - сказал Песков.
 
Он отметил, что официальные власти до окончания следствия не могут себе позволить делать заявления по поводу связи теракта в Crocus City Hall с руководством Украины, но посоветовал журналистам перечитать заявления Владимира Путина по этому поводу за последние два дня.
 
Между тем секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что за терактом в Crocus City Hall стоит Украина.
 
"Конечно, Украина", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, ИГИЛ или Украина стоят за этим нападением. 

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