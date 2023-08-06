



Песков уже знает итоги выборов: Путина переизберут с результатом более 90%

На президентских выборах 2024 года в России более 90% голосов будет подано за переизбрание Владимира Путина. Об этом в беседе с газетой The New York Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Наши президентские выборы – это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов!, – сказал представитель Кремля.



Также он дал комментарии по поводу перспектив российско-украинской войны. По словам Пескова, в настоящее время нет оснований для подписания соглашения и в обозримом будущем Россия будет "продолжать спецоперацию".



На вопрос, стремится ли Россия захватить больше украинских территорий помимо четырех аннексированных областей, он ответил: "Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши".



После аннексии украинских территорий в Конституции РФ в список российских регионов включили самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.