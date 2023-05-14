



Первые предварительные результаты выборов в Турции: лидирует Эрдоган

По предварительным результатам президентских выборов в Турции, в голосовании лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, но с подсчетом большего количества голосов картина может существенно измениться, сообщает Reuters.



Первые цифры, обнародованные примерно через два часа после закрытия участков, основывались лишь на 9,1% обработанных голосов.



Согласно им, Эрдоган набрал свыше 59%, на втором месте – общий кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу с 34.7%. Впрочем, ожидается, что дальше этот отрыв существенно сократится.



К моменту этой публикации турецкие медиа приводили уже обновленные цифры: 53,3% у Эрдогана и 40.6% в Киличдароглу.



Незадолго до этого Высшая избирательная комиссия сняла запрет на публикацию предварительных результатов.



По данным одного из последних опросов, Эрдоган отстает в симпатиях избирателей от Кемаля Киличдароглу более пяти процентных пунктов.



Эрдоган уже пообещал мирно передать власть , если проиграет.

