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Первые предварительные результаты выборов в Турции: лидирует Эрдоган
14.05.2023 19:58 Евгения Маркова

Первые предварительные результаты выборов в Турции: лидирует Эрдоган

По предварительным результатам президентских выборов в Турции, в голосовании лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, но с подсчетом большего количества голосов картина может существенно измениться, сообщает Reuters.

Первые цифры, обнародованные примерно через два часа после закрытия участков, основывались лишь на 9,1% обработанных голосов.

Согласно им, Эрдоган набрал свыше 59%, на втором месте – общий кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу с 34.7%. Впрочем, ожидается, что дальше этот отрыв существенно сократится.

К моменту этой публикации турецкие медиа приводили уже обновленные цифры: 53,3% у Эрдогана и 40.6% в Киличдароглу. 

Незадолго до этого Высшая избирательная комиссия сняла запрет на публикацию предварительных результатов. 

По данным одного из последних опросов, Эрдоган отстает в симпатиях избирателей от Кемаля Киличдароглу более пяти процентных пунктов.

Эрдоган уже  пообещал мирно передать власть ,  если проиграет.
 

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