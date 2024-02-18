Новости » Политика
Патриарх Кирилл озвучил "главный грех" властей
18.02.2024 23:26 Алина Груднева

Патриарх Кирилл озвучил "главный грех" властей

Патриарх РПЦ Кирилл считает потерю самокритики "главным грехом" властей.

Соответствующее заявление он сделал в Троицком храме в Реутове.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются, многие от них зависят, - и теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти", - посетовал Кирилл.

Патриарх не стал называть никого конкретного, говоря о тех, кому власть может вскружить голову.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы