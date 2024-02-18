



Патриарх Кирилл озвучил "главный грех" властей

Патриарх РПЦ Кирилл считает потерю самокритики "главным грехом" властей.



Соответствующее заявление он сделал в Троицком храме в Реутове.



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"Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются, многие от них зависят, - и теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти", - посетовал Кирилл.



Патриарх не стал называть никого конкретного, говоря о тех, кому власть может вскружить голову.