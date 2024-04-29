



Парламент Грузии провел во втором чтении Закон об “иноагентах”

В Грузии уже вторую неделю идут протесты против Закона об “иноагентах”. Протестующие граждане не желают жить по российской кальке.



Вчера под вечер полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.



По данным Mapchecking, 28 апреля на митинге в Тбилиси присутствовало от 80 до 100 тысяч человек. Расчет был сделан по площади, которую занимали протестующие.



Завтра законопроект планируется вынести на пленарное заседание, а финальное слушание пройдет 17 мая.



Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала наложить вето на "закон об иноагентах"