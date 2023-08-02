



Папа Римский встретится с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства

Папа Римский Франциск прибыл в Португалию в среду на открытие Всемирного дня молодежи. Понтифик планирует встретиться с португальской католической иерархией, которая недавно признала проблему сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны духовенства, пишет AP.



Самолет Папы Франциска прибыл в португальскую столицу в среду утром, понтифика в инвалидной коляске встречал президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в сопровождении двух маленьких детей.



Франциск планирует отправиться в монастырь Жеронимуш, крупнейшую достопримечательность Португалии, где встретится с португальской католической иерархией, которая признала проблему сексуального насилия со стороны духовенства. Ожидается, что на этой неделе Франциск также встретится наедине с жертвами сексуального насилия и может упомянуть об этой проблеме в своих публичных выступлениях, как он это делал во время прошлых зарубежных поездок.



Португальских епископов широко критиковали за их первоначальную реакцию на выводы независимой комиссии, которая в феврале сообщила, что с 1950 года в стране сексуальному насилию подверглись по меньшей мере 4815 детей, большинство из которых были в возрасте от 10 до 14 лет.



Епископы сначала настаивали на том, что случаев насилия было всего несколько, из-за чего не хотели отстранять от служения активных членов духовенства, указанных в отчете комиссии. Они также не соглашались на выплату возмещений жертвам насилия, настаивая на том, что будут выплачивать их только по решению суда.



Португальская католическая церковь также пообещала в марте построить мемориал жертвам, который будет открыт во время Всемирного дня молодежи, но организаторы отказались от этого плана несколько недель назад.



Вместо этого защитники жертв начали кампанию под названием "Это наш мемориал". За несколько часов до приезда Папы в центре Лиссабона они разместили билборд с надписью "4800+ детей подверглись насилию".

