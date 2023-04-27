



Папа Римский впервые даст женщинам право голоса на всемирной встрече епископов

Папа Римский впервые в истории разрешит женщинам голосовать на влиятельной всемирной встрече епископов в октябре, сообщает BBC.



Монахини получили право голоса на синоде, который является папским совещательным органом. Раньше женщинам разрешалось присутствовать на собрании только в качестве ревизоров.



"Годами представители Ватикана и епископы сопротивлялись, передвигая стойку с каждым синодом, почему женщинам запрещено голосовать. Мы надеемся, что в ближайшее время Синод продолжит развиваться в полноценный представительный орган народа Божьего", - заявили на женской конференции по посвящению.



Нарушая традицию, Папа Франциск объявил, что право голоса также будет предоставлено 70 собственноручно избранным членам религиозного сообщества, не являющимся клириками, таким образом синод не будет собранием исключительно церковной иерархии.



Выступавший за реформу папа Римский сказал, что он надеется, что половина из них будут женщины, а также отмечается о привлечение молодежи.



