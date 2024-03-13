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Папа Римский в очередной раз высказался о войнах
13.03.2024 16:37 Раиса Вовк

Папа Римский в очередной раз высказался о войнах

Папа Римский Франциск выступил с осуждением войн после того, как он призвал Украину "продемонстрировать мужество белого флага" и начать мирные переговоры с Россией. Заявление понтифика приводит Vatican News.

"Многие молодые люди, многие молодые люди идут умирать (на войну - ред.). Давайте помолимся Господу, чтобы он дал нам благодать преодолеть это безумие войны, которая всегда приводит к поражению", - сказал Папа во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра.

Напомним, несколько дней назад Папа Римский призвал "найти смелость начать переговоры" с Российской Федерацией и даже употребил словосочетание "белый флаг". Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках.

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