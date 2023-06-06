Папа Римский проходит обследование в больнице: что известно
Папа Франциск Франциск проходит обследование в больнице Джемелли в Риме.
Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, обследование понтифику необходимо провести после респираторной инфекции.
Папа Франциск заболел в конце марта. Он почувствовал недомогание на еженедельной аудиенции в Ватикане.
Ему тогда рекомендовали пройти кардиологический осмотр, в связи с чем все последующие мероприятия с его участием были отменены.
Позже в Ватикане подтвердили информацию о том, что у понтифика диагностирована респираторная инфекция.