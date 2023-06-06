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папа римский
06.06.2023 12:17 Алина Груднева

Папа Римский проходит обследование в больнице: что известно

Папа Франциск Франциск проходит обследование в больнице Джемелли в Риме.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, обследование понтифику необходимо провести после респираторной инфекции.

Папа Франциск заболел в конце марта. Он почувствовал недомогание на еженедельной аудиенции в Ватикане.

Ему тогда рекомендовали пройти кардиологический осмотр, в связи с чем все последующие мероприятия с его участием были отменены.

Позже в Ватикане подтвердили информацию о том, что у понтифика диагностирована респираторная инфекция.

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