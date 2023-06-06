



Папа Римский проходит обследование в больнице: что известно

Папа Франциск Франциск проходит обследование в больнице Джемелли в Риме.



Об этом сообщает Reuters.



По данным издания, обследование понтифику необходимо провести после респираторной инфекции.



Папа Франциск заболел в конце марта. Он почувствовал недомогание на еженедельной аудиенции в Ватикане.



Ему тогда рекомендовали пройти кардиологический осмотр, в связи с чем все последующие мероприятия с его участием были отменены.



Позже в Ватикане подтвердили информацию о том, что у понтифика диагностирована респираторная инфекция.