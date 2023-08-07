



Папа Римский призвал молиться о мире для его любимой Украины

Папа Франциск завершил Международный фестиваль католической молодежи в Лиссабоне призывом молиться о мире для Украины. Отметим, в этом году фестиваль собрал около 1,5 миллиона человек.



В своей проповеди Папа Римский выразил "сильную жажду мира во всем мире, особенно для Украины", которая продолжает страдать из-за войны, сообщает агентство Reuters.



Понтифик обратил внимание на тех молодых людей, которые не смогли присутствовать на фестивале из-за многочисленных вооруженных конфликтов и войн в мире, добавив: "Думая об этом континенте, я испытываю огромную скорбь по любимой Украине, которая продолжает сильно страдать".



Отметим, в рамках мероприятий по случаю Всемирного дня молодежи Папа Франциск встретился с делегацией из Украины, состоящей из 15 молодых паломников.