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Папа Римский призвал молиться о мире для его любимой Украины
07.08.2023 10:21 Mignews | фото: pixabay.com

Папа Римский призвал молиться о мире для его любимой Украины

Папа Франциск завершил Международный фестиваль католической молодежи в Лиссабоне призывом молиться о мире для Украины. Отметим, в этом году фестиваль собрал около 1,5 миллиона человек. 

В своей проповеди Папа Римский выразил "сильную жажду мира во всем мире, особенно для Украины", которая продолжает страдать из-за войны, сообщает агентство Reuters.

Понтифик обратил внимание на тех молодых людей, которые не смогли присутствовать на фестивале из-за многочисленных вооруженных конфликтов и войн в мире, добавив: "Думая об этом континенте, я испытываю огромную скорбь по любимой Украине, которая продолжает сильно страдать".

Отметим, в рамках мероприятий по случаю Всемирного дня молодежи Папа Франциск встретился с делегацией из Украины, состоящей из 15 молодых паломников.

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