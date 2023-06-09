



Папа Римский частично возобновил работу из больницы

Общее состояние Папы Франциска постепенно улучшается, и его послеоперационное восстановление проходит нормально, что позволило ему сегодня встать с постели и возобновить некоторые церковные дела из своего больничного кресла. Об этом сообщили в Ватикане.



86-летнему Фрэнсису в среду провели трехчасовую операцию по устранению грыжи живота, которая, по мнению врачей, прошла достаточно успешно, чтобы после выздоровления у него не было ограничений в поездках и других видах деятельности.



“Папа Франциск отдыхал ночью. Его медицинская бригада говорит, что клиническая ситуация постепенно улучшается, а послеоперационное восстановление проходит нормально”, — говорится в заявлении пресс-секретаря Маттео Бруни.



“После завтрака Его Святейшество начал передвигаться, большую часть утра проведя в кресле. Это позволило ему почитать газеты и возобновить работу”, — сказал он.



Учитывая позитивную медицинскую динамику, врачи предположили, что папа сможет появиться на балконе своего люкса на 10-м этаже римской больницы Джемелли, чтобы прочитать свою традиционную полуденную молитву в это воскресенье.



Доктор Серджио Альфьери, главный хирург, оперировавший папу, сказал в среду, что Франциск хорошо отреагировал на общую анестезию и что он ожидает, что понтифик пробудет в больнице от пяти до семи дней.



Но Альфьери предупредил, что, хотя папа был силен, он также пожилой человек и недавно болел бронхитом, поэтому “мы примем все необходимые меры предосторожности” в отношении продолжительности пребывания в больнице.



На это лето у Франциска запланированы две поездки: в Португалию со 2 по 6 августа на Всемирный день молодежи и посещение храма Фатимы, а также в Монголию с 31 августа по 31 сентября. 4, одно из самых отдаленных мест, которые он посетит во время своих путешествий.



