



Папа Франциск помолился, чтобы Украина и Россия достигли мира

Папа Римский Франциск в обращении к христианам, которые празднуют Пасху 16 апреля, помолился за то, чтобы Украина и Россия достигли мира, сообщает Vatican News.



Папа отметил, что вспоминает о "наших братьях и сестрах в России и Украине", которые сегодня празднуют Пасху.



"Пусть же господь будет с ними и поможет им достичь мира!" – попросил он.



Понтифик призвал скорбеть по поводу зверств войн, продолжающихся сейчас в мире, и молиться за жертв, "прося бога, чтобы мир больше не переживал ужас насильственной смерти от рук человека".



