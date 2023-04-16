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Папа Франциск помолился, чтобы Украина и Россия достигли мира
16.04.2023 18:35 Ирина Демьянова

Папа Франциск помолился, чтобы Украина и Россия достигли мира

Папа Римский Франциск в обращении к христианам, которые празднуют Пасху 16 апреля, помолился за то, чтобы Украина и Россия достигли мира, сообщает Vatican News.

Папа отметил, что вспоминает о "наших братьях и сестрах в России и Украине", которые сегодня празднуют Пасху.

"Пусть же господь будет с ними и поможет им достичь мира!" – попросил он.

Понтифик призвал скорбеть по поводу зверств войн, продолжающихся сейчас в мире, и молиться за жертв, "прося бога, чтобы мир больше не переживал ужас насильственной смерти от рук человека".

 

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