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Остин: США позаботятся, чтобы у Израиля было все для защиты
13.10.2023 15:38 Алина Груднева

Остин: США позаботятся, чтобы у Израиля было все для защиты

Вашингтон позаботится о том, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и борьбы с террором.

Такое обещание дал глава Пентагона Ллойд Остин.

На вопрос о возможности участия американских войск в борьбе против "Хизбаллы" он ответил журналистам, что не будет "спекулировать на тему того, что может произойти в будущем".

"Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты позаботятся о том, чтобы у Израиля было все, что ему нужно, чтобы защитить себя", - сказал Остин.

Он подтвердил, что Пентагон уже отправляет боеприпасы, пополнение для "Железного купола" и другие ресурсы для спасения жизней израильтян.

"США продолжат тесно сотрудничать с Израилем, чтобы помочь обеспечить освобождение невинных мужчин, женщин и детей, попавших в лапы ХАМАСа, включая американских граждан. Это время для решимости, а не мести, для целеустремленности, а не паники, для безопасности, а не капитуляции", - добавил он.

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