



Остин: США позаботятся, чтобы у Израиля было все для защиты

Вашингтон позаботится о том, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и борьбы с террором.



Такое обещание дал глава Пентагона Ллойд Остин.



На вопрос о возможности участия американских войск в борьбе против "Хизбаллы" он ответил журналистам, что не будет "спекулировать на тему того, что может произойти в будущем".



"Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты позаботятся о том, чтобы у Израиля было все, что ему нужно, чтобы защитить себя", - сказал Остин.



Он подтвердил, что Пентагон уже отправляет боеприпасы, пополнение для "Железного купола" и другие ресурсы для спасения жизней израильтян.



"США продолжат тесно сотрудничать с Израилем, чтобы помочь обеспечить освобождение невинных мужчин, женщин и детей, попавших в лапы ХАМАСа, включая американских граждан. Это время для решимости, а не мести, для целеустремленности, а не паники, для безопасности, а не капитуляции", - добавил он.