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Орбан: в Украине – СВО. Когда Россия объявит войну, тогда будет война
21.12.2023 17:47 Mignews | фото: Huszti István / Telex

Орбан: в Украине – СВО. Когда Россия объявит войну, тогда будет война

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает сыпать своими скандальными высказываниями. Так, он в очередной раз отказался называть войной полномасштабное вторжение России в Украину. 

"Это "военная операция". Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда будет война,  – заявил глава венгерского правительства на ежегодной пресс-конференции в Будапеште. – А пока все должны быть счастливы, что нет объявления войны. Тогда в РФ была бы всеобщая мобилизация. Я никому этого не желаю".

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По словам венгерского премьера, он "будет рад" использовать слово "война" в следующий раз, когда встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и если "у него будет в этом необходимость", передает Telex.

Как сообщал Mignews, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему он против Украины в ЕС – это связано с помощью, получаемой странами Центральной Европы от Евросоюза.

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