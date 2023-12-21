



Орбан: в Украине – СВО. Когда Россия объявит войну, тогда будет война

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает сыпать своими скандальными высказываниями. Так, он в очередной раз отказался называть войной полномасштабное вторжение России в Украину.



"Это "военная операция". Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда будет война, – заявил глава венгерского правительства на ежегодной пресс-конференции в Будапеште. – А пока все должны быть счастливы, что нет объявления войны. Тогда в РФ была бы всеобщая мобилизация. Я никому этого не желаю".



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По словам венгерского премьера, он "будет рад" использовать слово "война" в следующий раз, когда встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и если "у него будет в этом необходимость", передает Telex.



Как сообщал Mignews, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему он против Украины в ЕС – это связано с помощью, получаемой странами Центральной Европы от Евросоюза.