



Орбан: Украина должна быть суверенным государством

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужна суверенная Украина, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы.

Такое заявление он сделал в воскресенье, 27 ноября.

По словам Орбана, Европа объединена, чтобы Россия не представляла для нее угрозы.

Тем не менее премьер Венгрии раскритиковал санкции против России. Он считает, что нужно избежать рецессии, а высокие цены на энергоносители усложняют эту задачу для стран Центрально-Восточной Европы.