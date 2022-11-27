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Орбан: Украина должна быть суверенным государством
27.11.2022 16:49 Алина Груднева

Орбан: Украина должна быть суверенным государством

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужна суверенная Украина, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы.

 
Такое заявление он сделал в воскресенье, 27 ноября.
 
По словам Орбана, Европа объединена, чтобы Россия не представляла для нее угрозы.
 
Тем не менее премьер Венгрии раскритиковал санкции против России. Он считает, что нужно избежать рецессии, а высокие цены на энергоносители усложняют эту задачу для стран Центрально-Восточной Европы.

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