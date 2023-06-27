



ООН: Россия казнила 77 пленных из числа гражданских в Украине

С начала войны в Украине из-за издевательств оккупантов из числа гражданских умерли 77 человек, из них 72 мужчин и 5 женщин. Об этом говорится в отчете главы миссии ООН Матильды Богнер.



Так, с началом вторжения РФ в Украину ООН задокументировала 864 случаев произвольного задержания со стороны Российской Федерации, многие из которых также приравнивались к насильственным исчезновениям.



"Мы задокументировали суммарную казнь 77 гражданских лиц, произвольно задержанных Российской Федерацией", - говорится в отчете.



По данным ООН гражданских часто задерживали во время так называемой "фильтрации" на оккупированной территории за их предполагаемую поддержку Украины, их статус бывших украинских военнослужащих или их предполагаемые политические взгляды или принадлежность.



"В их число входили местные должностные лица, гуманитарные волонтеры, представители гражданского общества, священники и учителя", - уточнила глава миссии ООН Матильда Богнер.



Многие задержанные гражданские лица содержались без связи с внешним миром, в неофициальных местах содержания под стражей, часто в ужасных условиях.



"Примерно в четверти задокументированных случаев задержанные гражданские лица были переведены в другие места на оккупированной территории или депортированы в Российскую Федерацию. Часто их семьям не сообщали никакой информации в течение длительного периода времени", - уточнили в организации.



Кроме того, российские вооруженные силы, правоохранительные органы и пенитенциарные органы широко применяли пытки и жестокое обращение с задержанными гражданскими лицами.



"Большинство опрошенных нами сказали, что подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых случаях и сексуальному насилию. Пытки применялись для того, чтобы заставить жертв признаться в помощи украинским вооруженным силам, заставить их сотрудничать с оккупационными властями или запугать тех, кто придерживается проукраинских взглядов", - добавили в ООН.