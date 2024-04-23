



ООН - Претензии Израиля к UNRWA не имеют доказательств

В комплексном обзоре агентства ООН говорится, что Израиль до сих пор не представил никаких доказательств своих утверждений о том, что некоторые сотрудники UNRWA являются членами палестинских террористических групп, что вызывает сомнения в обоснованности претензий и побуждает к тщательной проверке.



Израиль до сих пор не представил доказательств своих обвинений в том, что сотни сотрудников Агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA являются членами террористических групп, говорится в обзоре агентства, который может побудить некоторые страны-доноры пересмотреть решение о замораживании финансирования.



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Организация Объединенных Наций назначила бывшего министра иностранных дел Франции Катрин Колонна руководить обзором способности UNRWA обеспечивать нейтралитет и реагировать на обвинения в нарушениях, после того как Израиль обвинил 12 сотрудников UNRWA в участии в рейде 7 октября.



В обзоре говорится, что с 2011 года Израиль не высказывал UNRWA никаких опасений, основанных на списках сотрудников. Затем, в марте 2024 года, Израиль сделал публичные заявления о том, что значительное число сотрудников UNRWA являются членами террористических организаций.



"Однако Израиль до сих пор не представил подтверждающих это доказательств", - говорится в обзоре.

