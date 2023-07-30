



ООН получает миллионы от “террористических благотворительных НКО” – мнение

У Организации Объединенных Наций есть проблема с терроризмом. В прошлом месяце Совет Безопасности ООН отказался назвать глобальным террористом организатора терактов в Мумбаи в 2008 году, в результате которых погибло 170 человек. В июле специальный докладчик ООН Франческа Альбанезе, опубликовала отчет, который получил высокую оценку террористической группировки ХАМАС.



До сегодняшнего дня ООН активно не давала определения терроризму, оставляя террористов безнаказанными. Мало того, что у ООН есть проблема с идентификацией терроризма, но в некоторых случаях она даже сотрудничает с группами, связанными с терроризмом.



За последний год четыре учреждения Организации Объединенных Наций установили партнерские отношения и приняли 7 миллионов долларов от связанной с терроризмом неправительственной организации Qatar Charity. По данным Counter Extremism Project, НКО является благотворительной организацией-членом сети Union of Good, запрещенной США в 2008 году из-за ее статуса “НКО, созданной руководством ХАМАС для перевода средств во время Второй интифады”.



Независимо от того, действительно ли эти средства способствуют насилию, связи ООН с Qatar Charity непоправимо подрывают ее способность бороться с терроризмом и компрометируют ее как правозащитный орган.



В 2017 году канцелярия генерального секретаря ООН признала, что ей известно о назначении Qatar Charity. Антониу Гутерриш фактически возглавлял агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН в качестве верховного комиссара, когда агентство стало партнером Qatar Charity в 2012 году. УВКБ ООН остается крупнейшим получателем финансирования ООН через благотворительную организацию Qatar Charity. В марте они подписали письмо о намерениях по проекту на 5 миллионов долларов, который должен “помочь перемещенным семьям в Бангладеш, Афганистане и Йемене”.



В период с 2012 по 2022 год УВКБ ООН получило около 49 миллионов долларов от Qatar Charity и около 4,5 миллионов долларов от благотворительной организации Eid, также связанной с терроризмом – ее соучредитель Абдул Рахман Аль Нуайми является террористом, внесенным в список ООН.



В июне UNWRA – агентство ООН по делам беженцев, занимающееся исключительно палестинцами – также подписало партнерство с Qatar Charity на сумму 1,17 миллиона долларов. Катарская благотворительная организация сотрудничала с UNWRA как минимум трижды в период с 2013 по 2022 год. Только за этот период их партнерские отношения составили не менее 4,5 миллионов долларов.



Следующим заметным получателем помощи Qatar Charity является Международная организация по миграции (МОМ) ООН. В январе 2023 года они подписали совместное соглашение на сумму 500 000 долларов США для оказания финансовой помощи Йемену. Их совместные партнерские проекты в период с 2007 по 2016 год оценивались не менее чем в 7,8 миллиона долларов США.



Еще одним получателем является Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), которое в декабре 2022 года заключило соглашение с Qatar Charity на сумму 357 000 долларов на предоставление услуг водоснабжения и санитарии в Йемене. Другие программы ООН, которые получали выгоду от помощи Qatar Charity, включают ЮНИСЕФ, Программу развития ООН (ПРООН), Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) и Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).



Можно предположить, что взносы Qatar Charity в ООН носят чисто благотворительный характер. Однако базирующиеся в Катаре благотворительные организации использовали ореол благотворительности для финансирования и привлечения террористов. Документы, обнаруженные Ближневосточным форумом, показывают, что за последние годы благотворительная организация Eid Charity передала около 75 миллионов долларов филиалам таких экстремистских группировок, как “Аль-Каида на Аравийском полуострове”, ХАМАС и другим. Как и Qatar Charity, Eid Charity также запрещена в пяти странах Ближнего Востока.



Таким образом, решение ООН сотрудничать с благотворительными организациями, связанными с терроризмом, такими как Qatar Charity, непоправимо подрывает ее легитимность как органа по правам человека и защите международного права и надежного форума для урегулирования конфликтов.

Необходимо проверить финансирование Организации Объединенных Наций и подвергать сомнению ООН и ее призывы к действию до тех пор, пока она не наведет порядок.



Джордан Коуп, директор по политическому просвещению в StandWithUs, некоммерческой и беспартийной международной израильской образовательной организации. Он провел исследование благотворительной организации Eid Charity в качестве катарского финансового сотрудника Ближневосточного форума.