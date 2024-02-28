



ООН: четверть населения Газы - на грани голодной смерти

Около четверти населения Газы, как минимум 576 тысяч человек, находятся на грани голодной смерти.



Такое заявление сделал директор отдела координации Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Рамеш Раджасингхам, обращаясь к Совету Безопасности.



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"Пока продолжаются боевые действия и существует риск их распространения на густонаселенные районы юга Газы, сделать можно будет очень мало. Именно поэтому мы повторяем наш призыв к прекращению огня", - сказал Раджасингхам.



По его словам, каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет на севере Газы страдает от острого недоедания.



В ходе дискуссий заместитель посла Израиля в ООН Джонатан Миллер сказал, что Иерусалим привержен привержен улучшению гуманитарной ситуации в Газе.



"Израиль четко дал понять, что нет предела объема поставок гуманитарной помощи, которая может быть отправлена гражданскому населению в Газе", - заявил Миллер в Совбезе ООН.