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"Окно в Украину?" Куда на самом деле пытались сбежать террористы после Крокуса
23.03.2024 17:51 Алина Груднева

"Окно в Украину?" Куда на самом деле пытались сбежать террористы после Крокуса

Террористов, которые совершили нападение на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, пытались сбежать в Беларусь.

Об этом после сообщений у пропагандистов и заявления президента РФ Владимира Путина об "окне в Украину" сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.

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По его словам, спецслужбы Беларуси "активно взаимодействовали" российским коллегам в операции по поимке террористов.

"Фактически основной задачей минувшей ночи было не дать террористам пойти через нашу общую границу. Такая задача выполнена", - сообщил дипломат.

Что примечательно, пропагандистка Симоньян ранее утверждала, будто террористы были схвачены по пути к украинской границе.

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