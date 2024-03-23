



"Окно в Украину?" Куда на самом деле пытались сбежать террористы после Крокуса

Террористов, которые совершили нападение на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, пытались сбежать в Беларусь.



Об этом после сообщений у пропагандистов и заявления президента РФ Владимира Путина об "окне в Украину" сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.



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По его словам, спецслужбы Беларуси "активно взаимодействовали" российским коллегам в операции по поимке террористов.



"Фактически основной задачей минувшей ночи было не дать террористам пойти через нашу общую границу. Такая задача выполнена", - сообщил дипломат.



Что примечательно, пропагандистка Симоньян ранее утверждала, будто террористы были схвачены по пути к украинской границе.