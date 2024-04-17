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Однозначное послание Путина Израилю: Не допустите атаки против Ирана
17.04.2024 07:58 Аркадий Бочаровский

Однозначное послание Путина Израилю: Не допустите атаки против Ирана


Высокопоставленный чиновник в Кремле выступил с недвусмысленным посланием, согласно которому Россия призывает все страны региона не втягиваться в эскалацию, другими словами, избегать нападения на Иран, сообщило радио Решет Бет.

Это послание было передано в беседе советника по национальной безопасности России с главой Совета национальной безопасности Цахи Анегби. 

Разговор состоялся по инициативе России. Российский советник сказал Анегби: "Послание президента Путина к вам - правильное, нужно действовать на дипломатическом уровне, чтобы не быть втянутым в эскалацию".

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