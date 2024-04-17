



Однозначное послание Путина Израилю: Не допустите атаки против Ирана



Высокопоставленный чиновник в Кремле выступил с недвусмысленным посланием, согласно которому Россия призывает все страны региона не втягиваться в эскалацию, другими словами, избегать нападения на Иран, сообщило радио Решет Бет.



Это послание было передано в беседе советника по национальной безопасности России с главой Совета национальной безопасности Цахи Анегби.



Разговор состоялся по инициативе России. Российский советник сказал Анегби: "Послание президента Путина к вам - правильное, нужно действовать на дипломатическом уровне, чтобы не быть втянутым в эскалацию".