



Оценка ЦАХАЛа: Операция в Газе снизила вероятность конфликта в День Иерусалима

По оценкам ЦАХАЛа, операция “Щит и стрела” снизила вероятность того, что ХАМАС откроет огонь по Израилю в День Иерусалима, сообщает Israel Hayom.



Операция “Щит и стрела“ велась между Израилем и террористической группировкой Исламский джихад; тем не менее, по оценкам ЦАХАЛа, Израиль занимает более безопасную позицию и по отношению к ХАМАСу.



В пятницу, в День Иерусалима, пройдет ежегодный марш флага, участники которого маршируют по всему Иерусалиму.



Ожидается, что марш пройдет по плану, и считается, что поскольку террористическая группировка ХАМАС не участвовала в боевых действиях во время операции "Щит и стрела", вероятность того, что она решит обстрелять Израиль во время Марша, невелика, хотя и существует.



