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Оборонный гигант Rheinmetall получил новый заказ от Украины
18.12.2023 15:11 Алина Груднева

Оборонный гигант Rheinmetall получил новый заказ от Украины

Украина сделала еще один заказ немецкому оборонному концерну Rheinmetall.

По данным компании, речь идет о производстве и поставках артиллерийских снарядов, которых категорически не хватает украинским военным на поле боя.

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Точная стоимость не раскрывается. Отмечается лишь, что она оценивается на миллионы евро. Поставка планируется на 2025 год.

"Большие контракты на артиллерийские боеприпасы для Rheinmetall обусловлены необходимостью пополнения запасов боеприпасов из-за войны в Украине", - сказано в заявлении.

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