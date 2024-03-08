



​​​​​​​О чем договорились Китай и Украина: итоги визита спецпредставителя

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Лу Хуэй посетил Украину в четверг, 7 марта,. В ходе визита стороны провели откровенные и дружеские переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.



Он уже побывал в России, а также посетил Брюссель и Польшу. Во время поездок Ли Хуэя, глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.



Как сообщает МИД, во время визита спецпредставитель провел откровенные и дружеские переговоры относительно украинско-китайских отношений, а также войны на территории Украины с

Андреем Ермаком, главой Офиса президента;

Юлией Свириденко, первым вице-премьер-министром и министром экономики Украины;

Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины.

Фань Сяньжун, посол Китая в Украине;

Павел Рябикин, посол Украины в Китае;

Светлана Гринчук, заместитель министра энергетики;

другие официальные лица.

Также присутствовали:В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил, что поездка китайского коллеги осуществляется во исполнение предварительных двусторонних договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 26 апреля 2023 года."Мы рассказали о ситуации на поле боя, функционировании "зернового коридора", возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных РФ украинских детей. Китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР и другие элементы средств поражения, которые были переданы РФ и применяются ею для атак по территории Украины", - заявил Ермак.Также, по его словам, во время встречи были освещены случаи грубого нарушения РФ Женевской конвенции об обращении с пленными. Китайская сторона была проинформирована об усилиях Украины в направлении возвращения незаконно задержанных Россией украинских граждан и вывезенных детей.Кроме того, как заявил глава ОП, обсудили с Ли Хуэем перспективы установления справедливого мира для Украины, восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства на основе Украинской формулы мира."Также был поднят вопрос о возможности содействия китайской стороны в прекращении насильственной депортации украинских детей, обмене пленными, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, обеспечении ядерной безопасности и других международных инициатив нашего государства. Рассказал о мерах по реализации Формулы мира и о подготовке к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии", - рассказал Ермак.