



NYT: теракт ударил по имиджу Путина

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье ударил по имиджу президента РФ Владимира Путина.



Об этом сказано в материале газеты New York Times.



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Автор напомнил, что теракт был совершен менее чем через неделю после того, как Путин "победил" на своих "выборах".



"Нападение, во время которого погибли по меньшей мере 133 человека в концертном зале в пригороде Москвы, стало ударом по ауре господина Путина как лидера, для которого национальная безопасность является первоочередной. Это особенно верно после двух лет войны в Украине, которую он описывает как ключ к выживанию России - и которую он назвал своим главным приоритетом после выборов в минувшее воскресенье", - сказано в материале.



Уточняется, что Путин проигнорировал предупреждение США о возможности теракта вместо того, чтобы усилить меры безопасности.



"Выборы продемонстрировали, казалось бы, уверенную победу. И вдруг на фоне уверенной победы - это демонстративное унижение", - отметили в издании.