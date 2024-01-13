



Новый французский премьер назначил главой МИДа бывшего мужа

Новый премьер-министр Франции Габриэль Аталь, первый открытый гей на этом посту и самый молодой из тех, кто его занимал, на этой неделе объявил о назначенных им министрах кабинета.



Министром иностранных дел Франции назначен Стефан Сежурне, председатель партии, членом которой является президент Макрон, но не менее интересен тот факт, что он - бывший муж премьер-министра Габриэля Аталя.



Аталь предал огласке их отношения в 2018 году, после того как вошел в правительство Макрона. Сежурне - глава партии Макрона "Возрождение" (ранее называвшейся "Республика на марше") и лидер группы проевропейских либеральных законодателей Renew Europe в Европарламенте.



Официально они так и не подтвердили свое расставание, но в октябре прошлого года в своем заявлении в высший орган власти Франции, который должен способствовать прозрачности выборных должностных лиц, Аталь заявил, что у него нет партнера. С другой стороны, назначение Сежурна означает, что ни одна женщина не будет занимать один из высших постов в правительстве.



4 дня назад президент Франции Эммануэль Макрон назначил Габриэля Атталя новым премьер-министром. 34-летний Аталь, выходец из еврейской семьи, стал самым молодым премьер-министром в истории Франции, а также первым открытым геем, занявшим этот пост. Он был назначен на свой пост вместо Элизабет Борн, которая вчера ушла в отставку на фоне напряженности вокруг противоречивого иммиграционного законодательства.



Габриэль Атталь занимал пост министра образования и молодежи в и считается близким союзником Макрона. Он получил известность в качестве пресс-секретаря правительства во время кризиса коронавируса, и с тех пор продвинулся на политической арене. Он считается одним из самых популярных политиков во Франции в последнее время, в период пребывания у власти относительно непопулярного правительства, которое пережило множество политических потрясений с момента своего создания. Отец Аталя - еврей тунисского происхождения.





