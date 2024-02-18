



Никки Хейли: "Путин убил Навального"

В интервью АВС Джонатану Карлу, Никки Хейли, единственный конкурент Трампа от Республиканцев, высказала свое мнение, относительно смерти Навального и реакции на это событие самого Дональда Трампа.



Джонатан Карл:

Я хочу спросить вас о Навальном. Я видел ваше очень сильное заявление, в котором вы, как и многие другие, возложили всю вину на президента России Путина. Что бы вы сделали, если бы были президентом прямо сейчас? Как бы вы заставили Путина заплатить за это"?



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Никки Хейли:

Я думаю, что важно поддержать российский народ, который считает, что Навальный действительно говорил от его имени. Вы посмотрите на этого героя, он боролся с коррупцией, он боролся с тем, что делает Путин. И что сделал Путин? Он убил его. Так же, как он поступает со всеми своими политическими оппонентами. И я думаю, что это очень показательно.

Но это возвращается к тому, что мы должны напомнить американскому народу, что Владимир Путин нам не друг. Владимир Путин - не крутой. Это не тот человек, с которым мы хотим общаться. Это не тот человек, с которым мы хотим дружить. Это не тот человек, которому мы можем доверять.



И когда неделю назад в Южной Каролине Дональд Трамп сказал, что он поощряет Путина к вторжению в страны наших союзников, если они не справляются со своими обязанностями. Это леденяще до костей, потому что все, что он сделал в тот момент, - это расширило возможности Путина. И все, что он сделал в этот момент, это встал на сторону человека, который убивает своих политических оппонентов, встал на сторону бандита, который арестовывает американских журналистов и держит их в заложниках, и встал на сторону человека, который хотел донести до российского народа: не бросайте мне вызов на следующих выборах, иначе это случится и с вами.



Мы должны начать осознавать, что это значит. Вот почему важно убедиться в победе Украины, потому что мы должны предотвратить дальнейшую войну. А сейчас Путин чувствует себя как никогда воодушевленным.



Джонатан Карл:

Как вы думаете, почему Трамп до сих пор ничего не сказал о Навальном? Ничего.



Никки Хейли:

Это... это на самом деле довольно удивительно, что он... не только после тех комментариев, что он будет поощрять Путина к вторжению в страны НАТО, но и то, что он ничего не признает в отношении Навального. Либо он на стороне Путина и считает, что это круто, что Путин убил одного из его политических оппонентов, либо он просто не считает это таким уж большим делом. Любой из этих вариантов вызывает беспокойство. И то, и другое - проблема.

